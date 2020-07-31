Этери Тутберидзе: «Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как относится к тому факту, что многие ее спортсмены ушли к Евгению Плющенко.

— Вы успели прийти в себя после перехода к Плющенко Саши Трусовой?

— Да нет, конечно. Но ты всегда стараешься найти оправдание любому поступку, пытаешься посмотреть на мир их глазами. Понять, что они хотят в этой ситуации выиграть. Но для этого нужно разговаривать, — цитирует Тутберидзе ТАСС.

— Этери Георгиевна, получается, что Евгений Плющенко выходит с вашими спортсменами на Олимпиаду.

— Да, хотя он не успел гарантировать себе это изначально. Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду.

— Вот такие переходы уже готовых спортсменов к другим тренерам можно оправдать?

— Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь.