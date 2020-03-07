Этери Тутберидзе: «Очень рада за прекрасный дебют Диши и Глеба»

Российский тренер Этери Тутберидзе осталась довольна выступлением россиян на юниорском чемпионате мира.

Россиянка Камила Валиева победила на юниорском чемпионате мира в Таллине. Второе место на ЮЧМ заняла ее соотечественница Дарья Усачева.

Танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин (165,22) занял пятое место.

— Чемпионат Мира среди юниоров 2020 года увенчал их сезон. Наши девочки смогли показать проделанную работу. И я очень рада за прекрасный дебют Диши и Глеба, — написала Тутберидзе в Instagram.