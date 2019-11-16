Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Этери Тутберидзе — о прокате Трусовой: «Надо еще работать, чтобы меньше нервничать»

22:01
Теги:

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что Александре Трусовой необходимо больше работать, чтобы меньше нервничать. 15-летняя спортсменка заняла 1-е место на этапе «Гран-при» в Москве, но при этом дважды упала в произвольной программе — во время четверного сальхова и каскада «тройной лутц + тройной риттбергер».

— Надо еще работать, чтобы меньше нервничать, чтобы было больше уверенности, — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23726
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир