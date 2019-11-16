Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что Александре Трусовой необходимо больше работать, чтобы меньше нервничать. 15-летняя спортсменка заняла 1-е место на этапе «Гран-при» в Москве, но при этом дважды упала в произвольной программе — во время четверного сальхова и каскада «тройной лутц + тройной риттбергер».

— Надо еще работать, чтобы меньше нервничать, чтобы было больше уверенности, — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

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