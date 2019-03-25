Этери Тутберидзе: "Мы не насладились олимпийскими медалями. Сейчас все чувства вырвались наружу"

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Инстаграме разместила пост о прошедшем чемпионате мира в Сайтаме.

Напомним, подопечные Тутберидзе заняли первое и второе место в соревнованиях среди одиночниц: Алина Загитова завоевала золото, Элизабет Турсынбаева – серебро.

– P.S. Чемпионат Мира 2019 в Японии был лучшим венцом прошедшего сезона для всей нашей команды! Такая буря эмоций и радости, искренней радости за наших девочек, которые выстояли и подарили всему Миру красивую борьбу (золото и серебро).

По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться Олимпийскими медалями, то была какая-то амнезия чувств. А сейчас все те чувства, как будто вырвались наружу. Спасибо Алине Загитовой и Лизе Турсынбаевой за лучший подарок всей нашей команде!!! – написала Тутберидзе.