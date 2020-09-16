Этери Тутберидзе: «Кто может помочь Медведевой, как не мы?»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение в ее группу фигуристки Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира и Европы занималась у Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла в группу Брайану Орсеру.

— Кто может помочь, как не мы? Конечно, мы будем делать максимум возможного, — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. — Все-таки 11 с половиной лет, которые она каталась у нас, не остались бесследно.

Мне почему-то кажется, что она и психологически надломлена. Хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, и чтобы она чувствовала себя комфортнее.