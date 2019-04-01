Этери Тутберидзе: "Для меня Познер – человек-легенда"

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Инстаграме поздравила с днем рождения Владимира Познера. 1-го апреля ему исполнилось 85 лет.

– Я безмерно благодарна, что мне посчастливилось быть приглашенной к Владимиру Познеру на передачу. Для меня Владимир Владимирович Познер – Человек Легенда.

Быть приглашенной в день его рождения – это огромная честь для меня. Желаю Владимиру Владимировичу Познеру творческого долголетия, здоровья и чтобы все было хорошо! - написала Тутберидзе.