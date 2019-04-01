Этери Тутберидзе: "Азиатские фигуристки ниже ростом, им легче бороться с весом"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отметила разницу в менталитете европейских и азиатских спортсменов в эфире передачи "Первого канала" "Познер". Российская специалистка отметила, что фигуристки с востока отличаются по антропологическим данным в сравнении с россиянками.

– Генетически азиатские фигуристки более координированы. Во-первых, они ниже ростом, им легче бороться с весом, они все сухие. Не растут каждый месяц по сантиметру. Азиатские спортсмены не обсуждают решения тренера. В них это заложено, плюс воспитание. Если взять фигуристку Элизабет Турсынбаеву. "Лиза, надо куда-то идти". Она идет без вопросов. С нашими спортсменами бывает "борьба". Российских спортсменок тяжело втягивать в перекат, чем спортсменов с Азии, – сказала Тутберидзе.

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