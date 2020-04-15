«Этери Георгиевна, ну пожалуйста!» Косторная рассказала о выборе музыки для новых программ

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная рассказала, как отстаивает понравившуюся ей музыку при постановке программ.

— Естественно, программы будем выбирать мы с тренерами, смотреть, подходит или нет, как я смотрюсь на льду, — цитирует ТАСС Косторную. — Может быть, даже какая-то идея, какой-то кусочек для компоновки нужен будет. Люди предлагают, что, по их мнению, будет хорошо, но последнее слово все равно остается за спортсменом и тренером. В моем случае, если мне что-то понравится, то: «Этери Георгиевна (Тутберидзе), Даниил Маркович (Глейхенгауз), ну пожалуйста!» И я не думаю, что они откажут. Потому что хорошо, когда катаешь программу в радость.

16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.