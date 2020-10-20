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Этап серии «Гран-при» во Франции отменен

09:22

Международный союз конькобежцев объявил об отмене этапа серии «Гран-при» во Франции, сообщает пресс-служба ISU.

Этап должен был состояться в Гренобле с 13 по 15 ноября. Подобное решение обусловлено эпидемиологической ситуацией во Франции. 14 октября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о введении комендантского часа во многих городах Франции, в том числе в Гренобле, в связи с чем Французская федерация ледовых видов спорта приняла решение отменить проведение этапа.

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