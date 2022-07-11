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Сегодня, 15:57

Этап «Гран-при» по фигурному катанию из России перенесли в Финляндию

Иван Шитик
Корреспондент
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Объявлены места проведения двух этапов «Гран-при» по фигурному катанию в предстоящем сезоне, сообщает сайт ISU.

Этап «Гран-при» по фигурному катанию, который изначально должен был пройти в России, перенесли в Финляндию.

А китайский этап, так как страна не может принять соревнования из-за ковидных ограничений, перенесен в английский Шеффилд.

Ранее ISU рассматривал вариант, при котором турнир будет отменен, однако в последний момент возник вариант с переносом в Англию.

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