Этап «Гран-при» по фигурному катанию из России перенесли в Финляндию

Объявлены места проведения двух этапов «Гран-при» по фигурному катанию в предстоящем сезоне, сообщает сайт ISU.

Этап «Гран-при» по фигурному катанию, который изначально должен был пройти в России, перенесли в Финляндию.

А китайский этап, так как страна не может принять соревнования из-за ковидных ограничений, перенесен в английский Шеффилд.

Ранее ISU рассматривал вариант, при котором турнир будет отменен, однако в последний момент возник вариант с переносом в Англию.