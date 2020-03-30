Есть ли шанс на проведение у чемпионата мира по фигурному катанию? Объясняет вице-президент ISU

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отметил, что окончательное решение относительно проведения отмененного чемпионата мира еще не принято.

— Насколько велика вероятность, что чемпионат мира в Монреале отменят совсем? — Я понимаю ситуацию, но мне не хочется ее обсуждать, потому что она очень зависит от положения дел с коронавирусом, — сказал Лакерник. — Если пандемия спадет, тогда можно обсуждать, можем ли мы провести чемпионат мира или нет. И какой ценой. Сейчас об этом говорить рано.

Все говорят о громадных проблемах в случае переноса турнира на осень? — Правильно, вы говорили с людьми из России. Они против, как и некоторые другие влиятельные в фигурном катании страны. Но есть и другая точка зрения.

Чемпионат мира должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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