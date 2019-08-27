Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев выразил мнение, что чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой прежде всего стоит сделать ставку на техническую составляющую программ.

— Мне кажется, сейчас Лизе в первую очередь стоит делать ставку на техническую сложность, потому что без нее ей будет тяжело конкурировать с новыми девочками, — цитируют «РИА «Новости» Дмитриева. — У нее есть опыт катания, определенное актерское мастерство, чего не хватает молодым, но если она не удержит сложность, программа ей, к сожалению, не поможет.

Туктамышева в сезоне 2019/2020 будет исполнять короткую программу под композицию «Oblivion» Астора Пьяццоллы. Ранее фигуристка заявляла, что ее постановка будет под композицию «Drumming Song» в исполнении Florence and the Machine.