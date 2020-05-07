Известный комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» объяснил, почему уход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко не станет имиджевым ударом для Этери Тутберидзе.

— Уход Медведевой к Орсеру и приостановка карьеры Загитовой стали для группы Тутберидзе серьезными имиджевыми ударами и основанием считать, что ее система подготовки для взрослых титулованных спортсменов не подходит. Уход Трусовой из той же категории?

— Скорее нет. Есть те же Косторная и Щербакова, есть по юниорам та же Камила Валиева, которую везде ждут. После того как ей была поставлена шедевральная программа «Девочка на шаре», теперь явно нужно будет создать что-то не менее яркое. Вот это реально вызов! Там работы с остальными фигуристами непочатый край! Плюс если Загитова вдруг решит перезагрузиться, то все просто вернется на круги своя — у Тутберидзе снова будет три претендентки на медали всех турниров.

Совсем другое дело бы было, если бы ушла к другому тренеру Косторная. Это был бы не то что имиджевый удар, а настоящая гильотина! А тут ушел третий номер, который еще неизвестно как будет расти. А вот для академии Плющенко приход Трусовой точно станет вызовом. Какой она станет через год? Никто же не знает. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Журанкова — здесь