ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Если бы от Тутберидзе ушла Косторная, это была бы гильотина». Журанков — о том, как уход Трусовой отразится на имидже Тутберидзе

10:30
Этери Тутберидзе, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Известный комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» объяснил, почему уход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко не станет имиджевым ударом для Этери Тутберидзе.

Александра Трусова и&nbsp;Этери Тутберидзе.Шанс стать звездой или конец карьеры? Плюсы и минусы перехода Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

— Уход Медведевой к Орсеру и приостановка карьеры Загитовой стали для группы Тутберидзе серьезными имиджевыми ударами и основанием считать, что ее система подготовки для взрослых титулованных спортсменов не подходит. Уход Трусовой из той же категории?

— Скорее нет. Есть те же Косторная и Щербакова, есть по юниорам та же Камила Валиева, которую везде ждут. После того как ей была поставлена шедевральная программа «Девочка на шаре», теперь явно нужно будет создать что-то не менее яркое. Вот это реально вызов! Там работы с остальными фигуристами непочатый край! Плюс если Загитова вдруг решит перезагрузиться, то все просто вернется на круги своя — у Тутберидзе снова будет три претендентки на медали всех турниров.

Совсем другое дело бы было, если бы ушла к другому тренеру Косторная. Это был бы не то что имиджевый удар, а настоящая гильотина! А тут ушел третий номер, который еще неизвестно как будет расти. А вот для академии Плющенко приход Трусовой точно станет вызовом. Какой она станет через год? Никто же не знает. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Журанкова — здесь

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир