Вице-чемпион Олимпиады-2002 и чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался о возможной дисквалификации Алены Косторной после ее перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко вне трансферного окна.

— Трансферное окно должно быть четким, тренер должен понимать, с каким составом он входит в новый сезон. Если такие правила действуют, в ситуации с Косторной спортсмен должен пропускать год. Чтобы человек понимал ответственность за такой формат перехода. Штаб Тутберидзе ведь не только ей уделял время, но и, получается, отнимал его у других. Той же Щербаковой и другим досталось бы больше времени, если бы было известно, что Алена уходит до 1 июня.

И должна быть компенсация за такие переходы. Если фигурист или ее родители заключают контракт, в котором прописана компенсация миллиард долларов — окей, это миллиард. Все согласны на пять рублей — значит, столько. Если миллиард фигуристку не устроит — она просто на этапе переговоров откажется и скажет условной Тутберидзе, Плющенко или Мишину: «Вы меня хотите закабалить, я пойду к другому». Контракт может быть на год, два, три. Это всё определяется тренерами, школой и спортсменом, родителями. (Дмитрий Кузнецов)

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