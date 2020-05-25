ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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«Если Аня закончит в 17 лет, это будет недопетая песня». Отец Щербаковой — о продолжительности карьеры чемпионки России

09:30
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Родители чемпионки России Анны Щербаковой дали большое интервью «СЭ», в котором о том, как долго планирует выступать одна из ведущих фигуристок страны.

— Фигурное катание — ранний вид спорта, — считает Юлия Щербаков, мать спортсменки. — Дети начинают тренироваться в три года, в 15 лет выходят на взрослый уровень. Если все это учесть, то спортивная карьера уже не кажется такой короткой. И я согласна с тем, что нет ничего страшного в том, что в 17-18 лет оказаться на пороге новых открытий и возможностей.

— Если Аня закончит в 17, то я, конечно, расстроюсь, — отметил Станислав Щербаков. —  Помимо того, что она квадистка, она еще и артистка, передача образов — ее конек. В 17 лет, и даже в 20, некоторые образы просто рано раскрывать. Это будет недопетая песня, какие бы медали она к тому моменту ни собрала.

Полностью интервью читайте на сайте «СЭ»

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