Родители чемпионки России Анны Щербаковой дали большое интервью «СЭ», в котором о том, как долго планирует выступать одна из ведущих фигуристок страны.

— Фигурное катание — ранний вид спорта, — считает Юлия Щербаков, мать спортсменки. — Дети начинают тренироваться в три года, в 15 лет выходят на взрослый уровень. Если все это учесть, то спортивная карьера уже не кажется такой короткой. И я согласна с тем, что нет ничего страшного в том, что в 17-18 лет оказаться на пороге новых открытий и возможностей.

— Если Аня закончит в 17, то я, конечно, расстроюсь, — отметил Станислав Щербаков. — Помимо того, что она квадистка, она еще и артистка, передача образов — ее конек. В 17 лет, и даже в 20, некоторые образы просто рано раскрывать. Это будет недопетая песня, какие бы медали она к тому моменту ни собрала.

Полностью интервью читайте на сайте «СЭ»