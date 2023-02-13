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Сегодня, 16:28

Еще одна ученица Тутберидзе выступит на шоу 14 февраля в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит 14 февраля на «ЦСКА Арене» на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Петросян — бронзовая призерка чемпионата России, который состоялся год назад в Санкт-Петербурге, кроме того, она первой среди женщин исполнила четверной риттбергер.

На сегодняшний день программа фестиваля включает в себя выступления одиночниц Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Александры Трусовой, Майи Хромых, пар Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, одиночников Марка Кондратюка, Александра Самарина.

Аделия Петросян
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