Еще один фигурист перешел от Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info. По информации источника, 16-летний спортсмен значится в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее стало известно, что бронзовая призерка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова и тренер Сергей Розанов перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне Рухин стал 4-м на этапе юниорского Гран-при во Франции. Фигурист одержал победу на этапе Кубка России в Саранске.