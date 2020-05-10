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Еще один фигурист перешел от Тутберидзе к Плющенко

20:55
Егор Рухин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Егор Рухин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info. По информации источника, 16-летний спортсмен значится в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее стало известно, что бронзовая призерка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова и тренер Сергей Розанов перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне Рухин стал 4-м на этапе юниорского Гран-при во Франции. Фигурист одержал победу на этапе Кубка России в Саранске.

Дополнительная информация:

https://allskaters.info/egor_rukhin/

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