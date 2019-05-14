"Еще один день, еще один пляж". Очередное фото Туктамышевой в купальнике

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию с отпуска в купальнике. 22-летняя россиянка отдыхает на Кипре вместе с Андреем Лазукиным.

– Еще один день, еще один пляж и новый цвет кожи, – подписала фото Туктамышева.

Туктамышева в прошедшем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой. Также фигуристка принимала участие в командном чемпионате мира, где стала второй в короткой и первой в произвольной программе.

Лазукин выложил откровенное фото Туктамышевой. Что тут началось в комментариях!

Медведева, Загитова, Туктамышева. Их зажигательный отпуск