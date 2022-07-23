Еременко трогательно поздравил фигуристку Степанову с помолвкой
Российский фигурист Игорь Еременко отреагировал на новость о помолвке фигуристки Александры Степановой.
«Сашка, Влад! Обожаю, люблю и ценю! Невероятно счастлив за вас», — написал Ерёменко в своих социальных сетях.
Возлюбленный Степановой Владислав Малинов сделал предложение руки и сердца фигуристке после завершения из шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи. Спортсменка согласилась. Шоу Ильи Авербуха проходит в Сочи 8 июля по 7 августа.
Еременко по окончании прошедшего сезона объявил о завершении карьеры.
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