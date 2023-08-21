Еременко — о специфике работы с тренером Морозовым: «Невероятно творческий человек»

Российский фигурист Игорь Еременко рассказал о специфике работы с тренером Николаем Морозовым.

«Он всем отличается от специалистов, с которыми мне проходилось работать. Не скажу, что тренировки под его руководством потребовали какой-то длительной адаптации, мы быстро нашли общий язык, но поначалу было непривычно. Это совершенно другое построение тренировочного процесса. У нас в Америке было много льда. Когда время тренировки жестко ограничено, ты всегда знаешь, чем именно и в каком порядке будешь заниматься. Я, во всяком случае, привык именно к этому. А здесь мы выходили на лед и никогда нельзя было сказать, в какую сторону может пойти процесс и какая именно деталь на это повлияет. Николай в этом плане невероятно творческий человек», — цитирует Еременко RT.

В феврале стало известно, что Еременко встал в пару с дочерью Морозова, Аннабель Морозов, которая ранее выступала в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным. Сообщалось, что Морозов и Еременко проводят совместные тренировки в США.