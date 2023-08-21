Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Еременко — о теме для ритм-танца: «Видимо, рекомендации ISU продиктованы ностальгией по 80-м»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист Игорь Еременко, выступающий в паре с Аннабель Морозов, высказался о теме для ритм-танца в сезоне-2023/24.

«Мне кажется, главная сложность здесь заключается в том, что не очень понятны рамки, внутри которых можно действовать. Ну да, хитов не так много и не исключено, что у многих пар музыка окажется похожей. С другой стороны, 80-е годы — это этап больших перемен в музыкальной индустрии, период гораздо большей исполнительской свободы, драйва. Видимо, рекомендации ISU продиктованы ностальгией именно по этим ощущениям. Но не так просто соединить техническую сторону программы, чтобы из нее не выпал ни один элемент, и вот это ощущение абсолютной внутренней свободы. Получится совместить — значит, ты попал в точку», — цитирует Еременко RT.

В феврале стало известно, что Еременко встал в пару с Аннабель Морозов, которая ранее выступала в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным. Сообщалось, что Морозов и Еременко проводят совместные тренировки в США.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1191205-eremin-ritm-tanec-isu-tema
Фигурное катание
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Еременко — о специфике работы с тренером Морозовым: «Невероятно творческий человек»
Новости
RSS RSS
Все новости