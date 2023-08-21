Еременко — о теме для ритм-танца: «Видимо, рекомендации ISU продиктованы ностальгией по 80-м»

Российский фигурист Игорь Еременко, выступающий в паре с Аннабель Морозов, высказался о теме для ритм-танца в сезоне-2023/24.

«Мне кажется, главная сложность здесь заключается в том, что не очень понятны рамки, внутри которых можно действовать. Ну да, хитов не так много и не исключено, что у многих пар музыка окажется похожей. С другой стороны, 80-е годы — это этап больших перемен в музыкальной индустрии, период гораздо большей исполнительской свободы, драйва. Видимо, рекомендации ISU продиктованы ностальгией именно по этим ощущениям. Но не так просто соединить техническую сторону программы, чтобы из нее не выпал ни один элемент, и вот это ощущение абсолютной внутренней свободы. Получится совместить — значит, ты попал в точку», — цитирует Еременко RT.

В феврале стало известно, что Еременко встал в пару с Аннабель Морозов, которая ранее выступала в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным. Сообщалось, что Морозов и Еременко проводят совместные тренировки в США.