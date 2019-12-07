Энтони Джошуа: «Я не нервничаю, нет никакого напряжения»

Британский боксер Энтони Джошуа не испытывает нервного напряжения перед реваншем с мексиканцем Энди Руисом.

— Я не нервничаю, нет никакого напряжения. Это ответственный бой, я уверен в себе, — приводит ТАСС слова Джошуа.

Реванш пройдет в субботу в Саудовской Аравии на открытой арене.

Напомним, в июне Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом. Для последнего это первое поражение в карьере. Он лишился поясов чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг) по версиям IBF, WBA и WBO.