Энберт: «Я отношусь отрицательно и осуждаю, когда спортсменов вмешивают в политические события»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт поделился с «СЭ» мнением о предложении Еврокомиссии полностью запретить российским спортсменам участие в соревнованиях на территории Евросоюза.

Проект также предусматривает запрет на использование любых официальных символов России на спортивных мероприятиях в ЕС. Кроме того, Еврокомиссия предлагает прекратить европейское финансирование международных спортивных организаций, которые проводят соревнования с участием российских спортсменов.

«Если та или иная страна берет на себя обязательства перед Международным союзом конькобежцев о проведении турнира, то она должна иметь в виду регламент. Если по регламенту мы можем участвовать, хоть и в нейтральном статусе, то организаторы должны его соблюдать. Я отношусь отрицательно и осуждаю, когда спортсменов вмешивают в политические события. Я надеюсь, что ISU будет выбирать те страны, которые будут готовы следовать регламенту. И они будут давать спортсменам честно бороться на льду», — сказал Энберт «СЭ».

Предложения Еврокомиссии предстоит рассмотреть странам Евросоюза. Для вступления санкций в силу необходимо единогласное одобрение всех государств — членов ЕС в Совете Евросоюза.