Энберт — о шоу Загитовой и Медведевой: «Мне интересно посмотреть оба»

Серебряный призер Олимпийских игр в команде Александр Энберт поделился с «СЭ» мнением о новых ледовых шоу Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

— Конечно, мне интересно посмотреть оба шоу и посетить новые постановки Ильи Авербуха, или Татьяны Навки, или кого-то еще. Я очень рад, что их становится больше. В Москве, Санкт-Петербурге и вообще по всей России огромное число театров, и каждый интересно посетить, узнать интерпретацию того или иного произведения.

Совмещение графиков? Здесь вопрос сложный — спортсменам, которые являются действующими, на самом деле трудно совмещать тренировки и шоу. А сами выступления... Не думаю, что здесь большая проблема. Если взять шоу «Руслан и Людмила», которое будет проходить в Сочи этим летом, я буду выступать в паре с Алиной Загитовой и Камилой Валиевой. Помимо нас в роли Руслана и Людмилы выступают Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Думаю, и для зрителя интересно, как тот или иной спортсмен чувствует эту роль, — сказал Энберт «СЭ».

1 июля Алина Загитова объявила о новом шоу, которое пройдет 29 и 31 августа в Казани. 6 июля Евгения Медведева также анонсировала свое шоу, которое будет приурочено к ее дню рождения и пройдет 15 ноября в Москве.

Мюзикл на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила» зрители могут увидеть в «Сочи Парк Арене», а с 12 июля во дворце «Айсберг» начнется шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Карина Точилова