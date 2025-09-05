Энберт выразил надежду, что практика однополых пар не будет применяться в международных соревнованиях

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт в комментарии для «СЭ» поделился мнением об однополых парах в танцах на льду.

«Это национальные соревнования, надеюсь, эта практика не будет применяться в международных. Такая пара по-прежнему не может отобраться на международные соревнования: чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры», — сказал Энберт «СЭ».

Ранее Ассоциация фигурного катания Финляндии разрешила 19-летней Эмме Аалто и 20-летней Милли Коллинг в паре участвовать в соревнованиях в танцах на льду. Они станут первым однополым дуэтом в истории фигурного катания. Ради этого федерация внесла изменения в правила, согласно которым в танцах на льду выступают не «мужчина и женщина», а «фигурист A и фигурист B».

(Александр Шадский)