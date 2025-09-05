Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

5 сентября, 20:22

Энберт выразил надежду, что практика однополых пар не будет применяться в международных соревнованиях

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт в комментарии для «СЭ» поделился мнением об однополых парах в танцах на льду.

«Это национальные соревнования, надеюсь, эта практика не будет применяться в международных. Такая пара по-прежнему не может отобраться на международные соревнования: чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры», — сказал Энберт «СЭ».

Эмма Аалто и&nbsp;Милли Коллинг.«Нам надоело ждать мужчин»: в Финляндии до национальных соревнований допустили танцевальный дуэт, состоящий из двух девушек

Ранее Ассоциация фигурного катания Финляндии разрешила 19-летней Эмме Аалто и 20-летней Милли Коллинг в паре участвовать в соревнованиях в танцах на льду. Они станут первым однополым дуэтом в истории фигурного катания. Ради этого федерация внесла изменения в правила, согласно которым в танцах на льду выступают не «мужчина и женщина», а «фигурист A и фигурист B».

(Александр Шадский)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Энберт
Фигурное катание
Читайте также
Каллас указала на рекордный объем выделенной ЕС помощи Украине в 2025 году
В России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористов
ФИДЕ исключит из рейтинга 17-го чемпиона мира Дин Лижэня
Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне
Срочно найти тренера, решить, что делать с Заболотным, не распродать всех россиян. Что должен сделать «Спартак» на трансферном рынке этой зимой
Допуск россиян в командных дисциплинах зависит от трактовок международных федераций
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Мендель

    Женщинам в паре, полагаю, можно разрешить. но только им.

    06.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Да пусть танцуют.клоуны.рожу Стубба видели?

    05.09.2025

    • Фигуристка Дзепка заявила, что для нее огромная честь работать с Авербухом

    Фигурист Игнатов: «Родительство — самый интересный челлендж в моей жизни»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости