Энберт рассказал, что его не смутил поцелуй с Медведевой в шоу «Кармен»

Призер Олимпийских игр Александр Энберт рассказал, какие эмоции испытывал во время репетиции и показа на льду сцены из спектакля «Кармен», где ему нужно было поцеловать фигуристку Евгению Медведеву.

«Мы уже много лет являемся артистами и исполняем разные роли. Все мы прекрасно понимаем, что есть погружение в роль и есть определенные вещи, сопутствующие героям нашего спектакля. Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

«Кармен» — постановка российского продюсера Ильи Авербуха. Премьера мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи. В 2023 году была представлена обновленная версия «Кармен».