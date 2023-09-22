Энберт прокомментировал слова Тарасовой о том, что Трусова и Кондратюк расстались

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт прокомментировал слова Татьяны Тарасовой о том, что Александра Трусова и Марк Кондратюк расстались.

«Я даже не знаю, когда они расстались, перед началом сезона или давно. Это сказали не сами ребята, поэтому мне сложно что-то прокомментировать и сказать, как это на них повлияло. Многое зависит от того, хорошо расстались или плохо и расстались ли они вообще. И Марк, и Саша не говорили ничего на эту тему, насколько я знаю», — приводит слова Энберт «Газете.Ru».

Пара перестала скрывать отношения в мае прошлого года. В октябре 2022-го Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской, под руководством которой с 2016 года тренируется Кондратюк.

19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

20-летний Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022) и чемпион России (2022).