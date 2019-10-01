Энберт продолжит карьеру и останется в паре с Забияко

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что продолжит карьеру и останется в паре с Натальей Забияко. Во вторник стало известно, что бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании приостановит выступления по рекомендации врачей.

— На данный момент эта новость не означает окончание карьеры, а означает только приостановку спортивной деятельности, — цитирует «РИА Новости» Энберта. — Будем консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса, чтобы восстановление прошло максимально быстро и хорошо.