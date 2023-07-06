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Сегодня, 16:09

Энберт порассуждал, повлияют ли убытки ISU на решение о допуске россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт порассуждал, повлияет ли на решение ISU допустить россиян до соревнований факт, что организация несет убытки.

«Нужно понимать, что ISU — это организация, которая занимается популяризацией спорта. По большому счету — это некоммерческая организация. Не какой-то там ритейл, который занимается чисто генерацией прибыли для своих акционеров. Организация занимается развитием спорта, и мировая общественность от нее ждет правильных путей развития. И ISU опирается на желание мировой общественности и на какие-то вещи, которые от них хочет видеть мировая общественность. А не на то чтобы акционеры получили прибыль. Они больше опираются не на совет акционеров, а на общественное мнение. И если мировая общественные считает, что им выгоднее за счет налогов или каких-то других денег содержать ISU без прибыли, но не допускать россиян, значит, они принимают такое решение. Не думаю, что кто-то ждет от ISU больших прибылей. Поэтому убытки не будут каким-то значимым фактором, естественно это фактор, который в определенной степени влияет. Но он не станет основополагающим», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-vidimo-vygodno-soderzhat-isu-bez-pribyli-no-ne-dopuskat-rossiyan-264013/
Фигурное катание
Александр Энберт
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