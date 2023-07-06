Энберт поделился ожиданиями по делу о допинге против Валиевой

Серебряный призер Олимпийский игр-2018 в командном турнире Александр Энберт поделился ожиданиями по делу о допинге против Камилы Валиевой.

«Что касается дела Камиллы Валиевой, хочется верить, что суд, который идет, будет максимально честным, насколько это возможно. И максимально не предвзято определить степень вины или невиновности Камилы. Никаких материалов дела мы не знаем, все засекречено. Нам остается только надеяться, что степени виновности не существует. Но этого мы пока не знаем. А вот какие за этим будут приняты решения олимпийским комитетом и ISU — здесь уже, как раз, вопрос больше политический. Насколько они ощущают важность спорта вне политики? Или они решат использовать какое бы то ни было решение в политических целях? Здесь ответственность на плечах олимпийских комитетов и международных федераций. Слишком много неизвестных пока нет решения по делу. Поэтому сложно давать какие-то прогнозы и моделировать решения», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

22 июня стало известно, что слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.