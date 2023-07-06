Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:06

Энберт поделился ожиданиями по делу о допинге против Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Серебряный призер Олимпийский игр-2018 в командном турнире Александр Энберт поделился ожиданиями по делу о допинге против Камилы Валиевой.

«Что касается дела Камиллы Валиевой, хочется верить, что суд, который идет, будет максимально честным, насколько это возможно. И максимально не предвзято определить степень вины или невиновности Камилы. Никаких материалов дела мы не знаем, все засекречено. Нам остается только надеяться, что степени виновности не существует. Но этого мы пока не знаем. А вот какие за этим будут приняты решения олимпийским комитетом и ISU — здесь уже, как раз, вопрос больше политический. Насколько они ощущают важность спорта вне политики? Или они решат использовать какое бы то ни было решение в политических целях? Здесь ответственность на плечах олимпийских комитетов и международных федераций. Слишком много неизвестных пока нет решения по делу. Поэтому сложно давать какие-то прогнозы и моделировать решения», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

22 июня стало известно, что слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-o-dele-valievoi-interesno-naskolko-mok-i-isu-oshushayut-vazhnost-sporta-vne-politiki-263982/
Фигурное катание
Александр Энберт
Камила Валиева
Читайте также
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У РУСАДА нет информации о якобы найденном у Сотниковой допинге
Новости
RSS RSS
Все новости