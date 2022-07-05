Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Александр Энберт поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Чем заполнять отсутствие международных стартов? — вопрос Энберту.

— Честно говоря, не представляю. Для спортсмена участие и победа в международном турнире — огромный стимул. Это заложено в психологии. Уже в детстве спортсмены мечтают стать победителями Олимпиады или чемпионами мира. Наверное, сложно по щелчку пальцев взять и заменить мечту на другую.

Это большая работа по организации разных турниров, придания им важности. Так что нельзя в один день сказал, что вчера мечтал выиграть чемпионат мира, а сегодня — какие-нибудь «Игры доброй воли» или «Кубок дружбы». Это трансформация. Не хотелось бы, чтобы она происходила. Надеюсь, что наши спортсмены как можно скорее вернутся в мировой спорт, потому что он должен быть вне разногласий политических и экономических. Спорт — это история про человека, который преодолевает себя, чтобы показать, на что он способен. Верю, что все вернется и дети продолжат мечтать выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира.

— Пока соревнований нет, Алина Загитова ушла в бокс.

— Алина ушла в бокс, а Александра Трусова — в легкую атлетику. Но дело в том, что там тоже нет международных турниров. Так что, думаю, она ушла ненадолго. Конечно, хочется попробовать разное. Я сам, когда закончил с профессиональным спортом, искал что-то для поддержания формы. Попробовал фитнес, тренажерный зал. Было скучновато, потому что я привык работать в паре. В итоге нашел для себя единоборства. Было прикольно работать в группе. Нагрузки, кстати, в плане кардио немного похожи. Так что я прекрасно понимаю Алину, — сказал Энберт «РБ Спорт».

Ранее МОК призвал международные ассоциации временно отстранить российских спортсменов от соревнований.