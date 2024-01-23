Энберт: «Был приятно удивлен тем, что Медведевой дали роль Коровы на льду»

Призер Олимпийских игр Александр Энберт рассказал, как отреагировал на новость о том, что Евгения Медведева исполнит роль идеальной Коровы Мули в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Корова на льду».

«Это интересная задумка Ильи. Евгения любит примерять на себе разные образы и пробовать что-то новое, они с Ильей находятся в прекрасном творческом тандеме. Когда услышал о новой роли Евгении, я был удивлен, но удивлен приятно. Первой мыслью было: «Ничего себе! Вот это интересно, вот это классно!». Я думаю, Евгении было интересно это воплощать, Илье было интересно это придумывать, а зрителям было интересно на это посмотреть. Все оказались в плюсе», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Новогодний спектакль проходил с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024-го на малой спортивной арене «Лужники».

24-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.