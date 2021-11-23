Энберт объяснил, почему Авербух хотел прервать съемку их номера с Муцениеце

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт, выступающий в «Ледниковом периоде» в паре с актрисой Агатой Муцениеце, рассказал, почему Илья Авербух планировал остановить съемку их проката в восьмом выпуске.

«Авербух хотел остановить съемку номера, потому что стул не должен был сломаться — я должен был на него сесть! — цитирует Энберта «Газета.Ru». — И номер начался бы с того, что я сижу на этом стуле и пытаюсь удержать Агату, в то время как она вырывается и хочет уйти.

До выхода на старт я сказал Агате: «Всякое может случиться. Вдруг сломается стул? Давай придумаем, что делать в таком случае». Решили, что я буду просто удерживать Агату стоя.

Все, что ни делается, — все к лучшему. То, что ножка стула сломалась, для драматургии выглядело еще круче, потому что символизировало трещину в наших отношениях. При этом стул на трех ножках все равно стоял! И в этом тоже была определенная глубина. А когда мы легли под этот стул, казалось, будто мы сами его поддерживаем, не давая окончательно развалиться. Здесь можно найти миллион смыслов.

Спасибо большое Илье, что он почувствовал нас, увидел, что мы не растерялись и идем дальше".

Напомним, что Энберт и Муцениеце изображали в своем номере пару с проблемами в отношениях. В начале выступления актриса сидела на стуле и кричала, а затем фигурист схватил его и ударил об лед, из-за чего сломалась одна ножка.