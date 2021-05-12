Энберт готовится к шоу с Медведевой. Фото
15:57
Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в команде Александр Энберт опубликовал сторис в Instagram с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
Фигуристы примут участие в ледовом шоу «Анна Каренина» в Сочи, премьера которого состоится 9 июля.
«Опять на льду... И посмотрите, с кем я на льду — Евгения Медведева! В Сочи покажем вам кое-что очень интересное», — рассказал Энберт в сторис Instagram.
Александр Энберт и Евгения Медведева. Фото Instagram
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