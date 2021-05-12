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Энберт готовится к шоу с Медведевой. Фото

15:57
Александр Энберт. Фото Instagram Александр Энберт и Евгения Медведева. Фото Instagram
Александр Энберт. Фото Instagram
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Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в команде Александр Энберт опубликовал сторис в Instagram с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Фигуристы примут участие в ледовом шоу «Анна Каренина» в Сочи, премьера которого состоится 9 июля.

«Опять на льду... И посмотрите, с кем я на льду — Евгения Медведева! В Сочи покажем вам кое-что очень интересное», — рассказал Энберт в сторис Instagram.

Александр Энберт и Евгения Медведева. Фото Instagram
Александр Энберт и Евгения Медведева. Фото Instagram

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