«Ему говорят: «Не подходи к нам». Рудковская рассказала о реакции детей на слухи о психической болезни сына

Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, что их сын Александр испытывает проблемы при общении с другими детьми.

Ранее издание StarHit опубликовало материал о психической болезни мальчика. В итоге публикация была снята, а издание принесло извинения за материал.

— Когда Сашенька сейчас выходит во двор, его другие дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: «Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам». Понятно, что детям рот не закроешь. Родители на кухне общаются, а дети это слышат... Пришлось сказать: «Сашенька, они, наверное, думают, что ты заболел коронавирусом». И он такой: «Ой, почему же они так думают? Я не больной».

И он подходит к Жене и говорит: «Пап, я что, коронавирусом заболел?». Понятно, что детям рот не закроешь. Пришлось сказать ему: «Сашенька, они, наверное, думают, что ты заболел коронавирусом. Это такой момент, который вызывает комок в горле. Он подкатывает и разрывает тебя на части, что какая-то свинья это сделала. Помойная яма! Я этих людей еще накажу! Это еще не финал. Потому что я считаю, что это уже преступление. Такое я не спущу никому. Я не злопамятная, но память у меня хорошая, — рассказала Рудковская в прямом эфире в Instagram с Светланой Лободой.