Эмоциональная реакция Кагиямы после победы над Самсоновым и Мозалевым в Лозанне. Это надо видеть

Японец Юма Кагияма, выигравший золото в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, очень эмоционально воспринял эту победу. За исполнение обеих программ он набрал 239,17 балла.

Россиянин Андрей Мозалев завоевал в Лозанне серебро в мужском одиночном, бронзу взял ученик Этери Тутберидзе, россиянин Даниил Самсонов (215,21). Примечательно, что в юниорском Финале «Гран-при», проходившем в начале декабря в Турине, россиян обошел другой японец — Шун Сато.