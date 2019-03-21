09:42 | Фигурное катание

Эмоции Транькова и Мозер после произвольной программы Тарасовой и Морозовой. Видео

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Тренеры российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер и Максим Траньков эмоционально отреагировали на прокат произвольной программы дуэта на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Партнер допустил ошибку на выезде с тройного сальхова, едва не коснувшись льда рукой. Позднее Морозов допустил аналогичную ошибку на первом прыжке в каскаде тройной тулуп+двойной тулуп+двойной тупуп. Однако остальные элементы пара сделала хорошо, показав в итоге лучший прокат произвольной программы в сезоне – 147,26 балла.

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