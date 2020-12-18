«Эмоции переполняют». Семин принял участие в жюри «Ледникового периода»

Российский тренер Юрий Семин в Instagram сообщил о том, что принял участие в жюри на проекте Первого канала «Ледниковый период».

«Принял участие в жюри на замечательном проекте Первого канала «Ледниковый период». Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой происходит настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре только один профессионал в фигурном катании высочайшего класса! Большое спасибо Алексею Ягудину и Алине Загитовой, выдающемуся тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой и Илье Авербуху, Татьяне Навке и Елене Исинбаевой за наслаждение этим этим очень тяжёлым, но бесконечно великолепным видом спорта! Всех с Новым годом! Всем крепкого здоровья!» — написал Семин в инстаграме.

73-летний специалист покинул московский «Локомотив» в начале июня 2020 года. С тех пор Семин находится без команды.