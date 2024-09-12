Гербольдт о Трусовой-Игнатовой: «За ней точно будет интересно посмотреть — мы все соскучились по Саше»

Участница чемпионатов мира и Европы, ныне тренер Катарина Гербольдт в беседе с «СЭ» поделилась своим мнением о выступлении Александры Игнатовой (Трусовой) на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Игнатовой-Трусовой не было на соревнованиях с осени 2022 года.

«Не знаю можно ли назвать выступление Игнатовой самой главной интригой контрольных прокатов, но то что это точно будет интересно — безусловно. Любопытно оценить и программы, и физическую форму, и, разумеется, прыжковый набор. Мы все соскучились по Саше, давно не видели ее в деле. Но и за другими спортсменами следить будет интересно, у нас сильная сборная, большая конкуренция и много ярких имен. С каждым годом эта конкуренция только идет вверх, уровень выступлений растет. И обязательно стоит ждать по ходу сезона сюрпризов, новых звезд. При этом списывать со счетов тех кто уже признанный лидер также не стоит», — сказала Гербольдт.

Открытые прокаты сборной России пройдут в дворце спорта «Юбилейный» 14-15 сентября.