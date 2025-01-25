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Сегодня, 12:04

Эмбер Гленн победила на чемпионате США по фигурному катанию

Сергей Ярошенко
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Эмбер Гленн.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Эмбер Гленн заняла первое на чемпионате США по фигурному катанию в женских соревнованиях.

В произвольной программе фигуристка исполнила тройной аксель и допустила падение с результатом 216,79 (70,91+145,88) балла. На втором месте финишировала Алиса Лью с показателем 215,33 (76,36+138,97) балла. Тройку замкнула Сара Эверхардт, получившая от судей 207,36 (70,72+136,64) балла.

25-летняя фигуристка является победительницей «Гран-при Франции» 2024 года, двукратным бронзовый призером этапов «Гран-при ISU» и трехкратный призером ISU Challenger Series.

Гленн — четвертая американская фигуристка в истории, исполнившая тройной аксель на международных соревнованиях.

Фигурное катание
Эмбер Гленн
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