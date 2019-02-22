Елизавета Туктамышева: "Я свою работу выполнила, решение о составе на ЧМ пусть принимают другие"

Елизавета Туктамышева, занявшая второе место на финале Кубка России вслед за Евгенией Медведевой, осталась довольна выступлением и рассказала, что находится в форме, близкой к идеальной. Отметим, что перед микрофонами чемпионка мира 2015 года появилась еще до завершения проката своей соперницы.

- Вчера падение, сегодня - такой прокат. Что хорошего за день произошло?

- Ничего хорошего не произошло (смеется). Я ни одной ошибки на тройном акселе не допустила с момента приезда, только в короткой программе. И была очень зла на себя. Подумала, что если сегодня не сделаю, то не знаю... накажу.

- Шумиха вокруг борьбы за путевку на чемпионат мира давила?

- Она надоела за все это время, старалась не залезать в соцсети, но не могла - все равно интересно. Все эти статьи... Хорошо, что это закончилось, и я достойно откатала. Но шум развели большой.

- Но это же в чем-то хорошо, внимание СМИ.

- Эта сторона приятна, конечно. Мы с Женей вчера говорили, она сказала, что атмосфера здесь, как на чемпионате России. Кажется, что это более масштабный старт, чем обычный финал Кубка, очень теплая публика.

- Вы с Женей конкурентки. Никакого противостояния в раздевалке нет?

- Нет, ну что вы, мы хорошие приятели. Со всеми стараемся хорошо общаться, поддерживать.

- Что теперь с чемпионатом мира, как будет решаться, поедете ли вы?

- Я не могу вам это комментировать, сама не знаю. Я свою работу выполнила, другие пусть решают.

- Вы сейчас в идеальной форме, полностью оправились от болезни?

- Никогда в жизни бы не сказала, что нахожусь в идеальной форме. Но сейчас я в достаточно хорошем состоянии, пожалуй, даже в лучшей форме, чем в начале сезона. Надо восстанавливать соревновательную практику, которой не хватает после болезни. Физически я готова. (Дмитрий Кузнецов)