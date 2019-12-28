Елизавета Туктамышева: «Я довольна, заняла четвертое место за тремя выдающимися спортсменками»

Елизавета Туктамышева после проката произвольной программы на чемпионате России положительно оценила результат. Фигуристка стала четвертой, уступив почти 30 баллов Александре Трусовой в борьбе за путевку в сборную.

— Я не разочарована. Заняла четвертое место следом за тремя выдающимися спортсменками, обычно я на чемпионатах России была ниже. Рада, что пошла на четверной и довольна более-менее катанием. Да, он был не совсем удачный, было много помарок. Но бороться надо до конца, для меня это было важно.

Не слышала, как зал поддерживал во время проката, если честно. Но на разминке чувствовала поддержку, даже удивилась. Алексей Николаевич (Мишин) после проката хвалил. Кататься сегодня было откровенно непросто. (Дмитрий Кузнецов)

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