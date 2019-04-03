Елизавета Туктамышева: "Все комментарии — ничто, если уважаешь себя"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью Собака.RU поделилась мнением о хейтерах и принятии себя.

- Я научилась не принимать хейтеров близко к сердцу: когда ты знаешь себе цену, чувствуешь себя и свое состояние, легче отталкивать негатив. Я посмотрела на себя в зеркало, признала, что у меня не модельная фигура, что я маленькая и с формами, и полюбила себя такой. Кому-то это может не нравиться, но это уже не мое дело. Все комментарии – ничто, если уважаешь себя, - сказала Туктамышева.