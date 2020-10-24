Елизавета Туктамышева: «Возвращать тройной аксель тяжелее, чем думала»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева осталась довольна своей короткой программой на этапе Кубка России в Сочи. По ее итогам фигуристка занимает третье место, уступая Дарье Усачевой и Анне Щербаковой.

— Возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала, — цитирует официальный сайт ФФККР Туктамышеву. — Я считала, долгие годы исполнения этого прыжка дадут о себе знать. Но поняла, что забываются какие-то ощущения крутки — было тяжело. Однако как бы там ни было, сейчас я его сделала и это хороший результат. Что касается четверного, то работаем. Как только прыжок будет стабилен, будем исполнять.

Также спортсменка прокомментировала смену наряда по сравнению с сентябрьскими контрольными прокатами.

— Белое (платье) выглядело более театральным, поэтому мы убрали складки и сделали другой цвет, — сказала Туктамышева. — Смотрится это платье как новое, хотя на самом деле просто другой вариант уже показанного костюма. Мне реально очень нравится то, что получилось сейчас. Даже катаюсь в этом костюме немного по-другому.