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Елизавета Туктамышева: «Возвращать тройной аксель тяжелее, чем думала»

24 октября 2020, 23:26
Елизавета Туктамышева. Фото ФФККР
Елизавета Туктамышева. Фото ФФККР
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева осталась довольна своей короткой программой на этапе Кубка России в Сочи. По ее итогам фигуристка занимает третье место, уступая Дарье Усачевой и Анне Щербаковой.

— Возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала, — цитирует официальный сайт ФФККР Туктамышеву. — Я считала, долгие годы исполнения этого прыжка дадут о себе знать. Но поняла, что забываются какие-то ощущения крутки — было тяжело. Однако как бы там ни было, сейчас я его сделала и это хороший результат. Что касается четверного, то работаем. Как только прыжок будет стабилен, будем исполнять.

Также спортсменка прокомментировала смену наряда по сравнению с сентябрьскими контрольными прокатами.

— Белое (платье) выглядело более театральным, поэтому мы убрали складки и сделали другой цвет, — сказала Туктамышева. — Смотрится это платье как новое, хотя на самом деле просто другой вариант уже показанного костюма. Мне реально очень нравится то, что получилось сейчас. Даже катаюсь в этом костюме немного по-другому.

Дополнительная информация:

https://www.fsrussia.ru/news/5172-dar-ya-usacheva-pervaya-posle-korotkoj-programmy-v-sochi-anna-shcherbakova-vtoraya-elizaveta-tuktamysheva-tret-ya.html

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