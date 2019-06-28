Елизавета Туктамышева: "В начале японского тура Загитова была немного застенчива, я старалась ей помочь"

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, как проходили выступления в японских шоу, отметив, что олимпийская чемпионка Алина Загитова сначала немного стеснялась.

– В начале тура Алина Загитова была немного застенчивой, и я пыталась ее поддержать. А в конце все было в порядке, она со всеми общалась. И Сатоко Мияхара – замечательная девушка. Мы много тусовались вместе с Сатоко, Стефаном Ламбьелем и Денисом Васильевсом, – цитирует портал Goldenskate.com фигуристку.

– Впервые в жизни я целый месяц была в туре с шоу. У меня была быстрая музыка, наверное, самая быстрая из всех участников шоу. Когда я только начала катать эту программу, я очень уставала, но к концу тура я отлично справлялась с ней. В течение первой недели я вернула все тройные прыжки, в том числе и тройной аксель. Неделей позже прыгала каскад три-три. Я быстро набрала форму, потому что на шоу кататься плохо нельзя.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, в завершившемся сезоне стала бронзовым призером Финала "Гран-при", но из-за воспаления легких пропустила чемпионат страны и не смогла принять участие в чемпионатах мира и Европы. Однако выступила на командном чемпионате мира World Team Trophy, где в составе российской команды заняла второе место.