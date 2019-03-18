Елизавета Туктамышева: " У нас с Медведевой нет никаких недопониманий. То, что происходит в интернете – это между болельщиками"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что у нее нет никаких проблем с Евгенией Медведевой. Она отметила, что все происходящее в интернете – это между болельщиками.

– Надеюсь, что руки Москвы в решении по составу на чемпионат мира нет, – сказала Туктамышева в эфире клубного канала "Зенита" "Z+". – Надеюсь, там все было более-менее справедливо. Меня не взяли не из-за возраста. Просто проиграла на финале Кубка. Эмоции не самые положительные, но я с ними справляюсь.

Конечно, если случайно встречусь с Медведевой, то подойду к ней и поздороваюсь. То, что происходит в интернете – это между болельщиками. А у нас с Женей нет никаких недопониманий. Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу. Надеюсь, на ней перед чемпионатом мира это никак не сказалось и она продолжила тренироваться в спокойной обстановке

Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта. Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия в турнире. Россию, помимо Медведевой, представят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.

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