Елизавета Туктамышева: «Спортивный сезон для меня закончен»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после выступления на ледовом шоу на озере в Доброграде рассказала «СЭ» о своих планах на ближайшие месяцы.

— Спортивный сезон для меня завершен, на финал Кубка России и какие-либо соревнования я не поеду, — заявила Туктамышева. — У меня госы, диплом. Сейчас сконцентрируюсь на шоу и уже приступаю к постановке новых программ. И изучаю четверной сальхов. Свое шоу? Да, я согласую участников, программы. Будут участвовать Дима Алиев, Саша Бойкова с Димой Козловским, Бетина Попова и Сережа Мозгов. Так что будет ярко и интересно. Сезон в целом был неплохой, я выполнила то, что хотела.

На чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и является первой запасной на чемпионат мира. (Дмитрий Кузнецов)