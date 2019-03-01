Елизавета Туктамышева: "Собираюсь усложнять программы"

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева заявила, что собирается усложнять свои программы. 22-летняя спортсменка добавила, что хочет начинать произвольную программу с двух тройных акселей.

- В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы еще увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне. p.s. Я тоже надеюсь, - написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Напомним, Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме и осталась запасной. На этом турнире выступят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Все о лыжных гонках - здесь