Елизавета Туктамышева: "Собираюсь усложнять программы"

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева заявила, что собирается усложнять свои программы. 22-летняя спортсменка добавила, что хочет начинать произвольную программу с двух тройных акселей.
- В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы еще увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне. p.s. Я тоже надеюсь, - написала Туктамышева в своем Инстаграме.
В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне. P.S. Я тоже надеюсь 😊 . . . This season, from start to start we complicate our programs. Free skate we wanted to start with two triple axels (one in combination). Hope that you’ll see it in competition this season. P.S. I hope too!) #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta #empressliza #3А #figureskating #striveforgreatness #trusttheprocess
Напомним, Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме и осталась запасной. На этом турнире выступят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.