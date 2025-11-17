Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:10

Туктамышева рассказала о работе с Муравьевой: «Если что-то увижу, молчать не буду!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Елизавета Туктамышева рассказала о работе с Софьей Муравьевой, в том числе в постановке техники тройного акселя.

— Соня Муравьева очень хвалила работу с тобой, говорила, что нашли общий язык. Насколько много именно с ней занимаешься? Даешь ли советы по тройному акселю?

— Да, конечно, я по любым вопросам фигурного катания могу дать совет! Акселем отдельно занимаемся, но, конечно, Алексей Николаевич с ней прям вплотную работает. Я, если что-то увижу, молчать не буду. В целом, мне кажется, у нас хорошее взаимопонимание. Я вижу, что Соня слушает и хочет, а это самое важное для спортсмена — желание и доверие к людям, которые его окружают. Вот это доверие есть, мы от него и отталкиваемся.

— Если сравнить твой аксель и ее — они похожи?

— У нас разные техники, но сейчас мы стараемся сделать так, чтобы ее аксель был чуть более похож на мой. Это сложно, но можно.

— Участвовала в работе над программами?

— Я их увидела уже в практически укомплектованном варианте. Я могу ей что-то подсказать. Где она может что-то недоделать руками, я ей говорю. Подчищаю, это небольшая работа. Соня в этом сезоне раскрылась, ей нужно просто поверить в себя.

— Видел даже комментарии — когда же ты передашь Соне «спокойствие и дзен». Есть такое, что спокойствия не хватает?

— Да, конечно, это новый сезон не только в плане своей новизны, но и в плане тренерского штаба, нового города, все это накладывает некое давление, туман. Просто нужно время, все придет, главное — не форсировать события, потому что Соня — талантливая фигуристка. Мы за всех наших фигуристов болеем и переживаем, но Соне этого всего хочется пожелать.

Елизавета Туктамышева.«Не ожидала, что ко мне осталась любовь людей». Интервью Елизаветы Туктамышевой
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьева
Фигурное катание
Читайте также
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по «Северному потоку – 2»
В ДНР около 500 тыс. абонентов оказались обесточены после ударов ВСУ
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигуристка Анастасия Мишина защитила магистерскую диссертацию

Туктамышева посоветовала фигуристам переходить за высокими оценками в сильный штаб

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости