Елизавета Туктамышева: «Рассчитывала поехать на чемпионат мира»

24-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих впечатлениях после проката произвольной программы в финале кубка России и о желании поехать на чемпионат мира.

— Эмоции захлестнули, потеряла контроль на доли секунды, — сказала Туктамышева. — Хотела наоборот очень мощно сделать смену, чтобы закончить на классной ноте. Получилось, как всегда, когда хочешь сделать еще лучше. Что сделано, что наработано, то и надо показывать. Получилось такое нелепое вращение, — объяснила Туктамышева ошибку на вращении в концовке программы.

— Вы только что сказали, что даже не знали, где будет чемпионат мира. Неужели даже не рассчитывали?

— Рассчитывала, конечно, хочется на это надеяться. В этом сезоне после чемпионата России было больше шансов, и я прямо работала на это.

— Большой шанс поехать на чемпионат мира. Какие будут цели?

— Я так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать и получать удовольствие от того, что я там нахожусь. Не хочу ставит какие-то цели по месту. Хочу классно подготовиться и использовать этот шанс для хороших программ, чтобы показать контент не только в России, а на весь мир.

— Что-то менять в прыжках будете?

— Не знаю, я никогда не говорю наперед.

— С точки зрения Олимпиады важно участие в чемпионате мира?

— Думаю, это очень важно.

— В финале Кубка России тройка из юниорок. Это настораживает?

— Да, в следующем сезоне будет очень много дорогих соперниц.

— А усложнение в плане каскадов будет?

— Я уже к этому старту усложнила контент, вставила лутц + тулуп. Думаю, нужно довести этот контент до ума и будет уже хорошо. Я третьим элементом вроде вообще лутц + тулуп никогда в жизни не делала, поэтому за этот элемент я больше всего рада, что сделала этот каскад. Если больше усложнять? Не знаю, посмотрим, как получится. Уже с этим контентом мне уже не будет стыдно выступать на чемпионате мира.

— Вы производите впечатление легкого, радостного человека.

— Я думаю, что моя жизненная легкость не всегда такая, вы меня плохо знаете. Она передается. Если бы я была аким тяжелым, грустным товарищем, то я бы не каталась так долго. Позитивный настрой очень важен по жизни. Я это чувствую и стараюсь не терять его. Именно это помогает двигаться дальше и выступать на соревнованиях долгое время.

(Анастасия Плетнева)